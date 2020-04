El servei de bus urbà de Berga serà gratuït a partir de dilluns

El bus urbà de Berga serà gratuït a partir del dilluns, 6 d'abril. L'Ajuntament de Berga i l'empresa gestora del servei de transport públic a la ciutat, ALSA, han acordat aplicar la gratuïtat seguint les recomanacions i restriccions dels serveis de transport públic de viatgers amb la finalitat de combatre l'expansió del coronavirus. Aquesta mesura s'aplicarà durant el període de vigència del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, que regula el permís retribuït recuperable per a persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.



Limitar la interacció entre usuaris i xofers



La mesura adoptada pel consistori berguedà està motivada per la necessitat de limitar la interacció entre xofers i viatgers, de manera que els usuaris i usuàries no hauran de passar pel costat del conductor/a per validar l'abonament multiviatge. A més, des del passat 16 de març tampoc es realitza la dispensació de bitllets a l'interior de l'autobús per evitar l'intercanvi de diners en metàl·lic. Una altra de les mesures aplicades ha estat habilitar únicament la porta posterior del vehicle per a l'accés i el descens dels passatgers.



Manteniment de les mesures preventives



Aquestes accions se sumen a les mesures preventives aplicades amb anterioritat per reduir la mobilitat i la propagació del virus. En concret, el passat 24 de març es va establir la limitació del servei de bus urbà oferint només els trajectes de les línies corresponents a la franja horària matinal i suprimint el servei de la tarda. Amb la reducció del servei, es porten a terme 14 trajectes de dilluns a divendres (de 7:30 a 14h) i es mantenen els 8 trajectes del dissabte (de 9 a 13h). A més, el bus també va incrementar les mesures d'higiene incorporant un dispensador de líquid hidroalcohòlic desinfectant per tal que els usuaris i usuàries puguin fer-ne ús en compliment de les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries.