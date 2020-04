Berga habilita un WhatsApp per informar sobre el coronavirus

L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa un canal de comunicació a través del servei gratuït de missatgeria instantània WhatsApp per informar la ciutadania sobre les mesures adoptades en l'àmbit local, així com per transmetre informació d'interès relacionada amb la pandèmia causada pel coronavirus. De moment, aquest servei només estarà actiu durant el període de confinament i restricció de l'activitat i mobilitat de les persones.



Accés al canal de comunicació municipal



Les persones interessades en rebre informació, oficial i directa, de l'Ajuntament de Berga hauran de guardar el número de telèfon 627 20 27 76 a l'agenda de contactes del seu dispositiu mòbil. També serà necessari enviar un missatge de WhatsApp amb la paraula "ALTA" i, tot seguit, els usuaris i usuàries rebran un missatge per confirmar que han estat donats d'alta del servei per poder rebre informacions periòdiques amb les darreres actualitzacions sobre la covid-19 en l'àmbit local. Per deixar de rebre informació, caldrà enviar un missatge amb la paraula "BAIXA" i els usuaris i/o usuàries seran eliminats de la llista de difusió.



Comunicació unidireccional



La comunicació serà unidireccional. Els missatges rebuts no s'han de contestar, ja que només s'ofereix un servei d'informació. Aquest canal no és vàlid per contactar amb l'Ajuntament de Berga, ja que no és un servei per resoldre dubtes o fer consultes. Per tant, no s'atendran trucades telefòniques ni es respondran missatges.