La residència de Bagà acumula 13 morts per coronavirus

La residència Salarich-Calderer de Bagà ha registrat 13 morts per coronavirus des de l'inici de l'epidèmia, segons ha pogut confirmar Regió7. En aquests moments una quarantena de persones es troben aïllades. El centre té capacitat per a una vuitantena d'interns.

L'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha explicat a aquest diari que a la residència «hi ha una zona d'aïllament on s'hi troben els casos confirmat i els que hi han d'estar per protocol. Es va habilitar una planta del centre per a les persones amb símptomes. La resta d'interns i treballadors segueixen els protocols per mantenir el mínim contacte».

Aquest dilluns al vespre o dimarts al matí una empresa externa realitzarà una desinfecció de la residència per nebulització, segons ha confirmat l'alcalde. Fa tres setmanes, en les primeres fases de l'epidèmia, familiars de persones ingressades a la residència de la Fundació Salarich Calderer van fer una crida per proveir del material necessari als professionals del centre per evitar contagis davant de la Covid-19. En aquells moment ja hi havien 18 persones aïllades amb símptomes de coronavirus. «Al principi s'anava molt escàs de material de protecció, però ara va arribant més fluid, s'han fet moltes donacions d'empreses, particulars i altres circuits per suplir aquesta mancança», afirma Oña.

L'alcalde de Bagà ha afirmat que el principal focus de Covid-19 a la vila és a la residència i que per aquest motiu «hi estem abocant tots els esforços. Ajuntament i voluntaris treballem per pal·liar aquests situació i seguir endavant».