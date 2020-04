Set persones han mort en les darreres hores per coronavirus a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, cosa que eleva fins a vint les defuncions registrades al centre sanitari del Berguedà per culpa de la covid-19. En un comunicat, l'hospital informa que hi ha 52 pacients ingressats que han donat positiu a la prova. A banda, també s'ha detectat quatre nous professionals que han donat positiu i que estan en regim d'aïllament i seguiment domiciliari.