VÍDEO | Viladomiu Nou cantarà caramelles des dels balcons per no perdre la tradició

El confinament no atura la comunió existent entre els veïns de la colònia de Viladomiu Nou de Gironella, que aquests dies es preparen per cantar caramelles el diumenge de Pasqua a les 12.00h. Tot i no poder sortir de casa arran de la crisi sanitària del coronavirus, la Colla de Caramellaires de Viladomiu Nou ha animat als veïns de la colònia a preparar una cantada conjunta des dels balcons i galeries per no perdre la tradició.

El Grup de Caramellaires de Viladomiu Nou no vol que l'obligat confinament deixi als veïns sense una cantada que fa més de cinquanta anys que organitzen. «Hem buscat una solució imaginativa, cantarem les caramelles des de les galeries, guardant la distancia obligada, i amb suport musical. Volem que siguin unes caramelles molt especials, cantades per tots els veïns i veïnes que ens hi vulguin acompanyar. Pensem que serà una bona manera de desitjar-nos molta salut i molta sort en aquests dies tan complicats, i que aviat acabi aquest malson», afirmen.

Diumenge de Pasqua cantaran dues cançons, el vals Ciutat de Parella i la sardana Viladomiu. La Colla explica que «per fer fàcil que tothom pugui cantar, hem fet papers amb les lletres, hem gravat les cançons i les passem per Whatsapp a tothom qui vulgui».

L'assaig general de la cantada va tenir lloc diumenge passat i hi la proposta va tenir molt d'èxit. Joan Garcia, un veí de la colònia, explica que «diumenge passat a les 12.00h vam sortir a assajar les caramelles. Vam cantar tres o quatre vegades les dues cançons i com que feia bon temps hi va participar molta gent». La cantada de Caramelles de Viladomiu Nou es podrà seguir en directe aquest diumenge per Instagram.

I aquesta no és l'única iniciativa que han promogut els veïns per fer més lleu el confinament. Joan Garcia explica que «per animar als veïns cada dia a les 19.00h sortim a les galeries, es posa música i s'aplaudeix als sanitaris. Després, a les 21.00 tornem a sortir amb les llums del mòbil durant un minut, per fer un comiat als que ja no hi son».