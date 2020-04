Berga Comercial obre un concurs de dibuix destinats als més menuts

Berga Comercial ha posat en marxa un concurs de dibuix a Instagram amb la voluntat de fer més divertit el confinament. El repte està destinat als més petits, de 3 a 10 anys.

Les normes del concurs son senzilles i per als guanyadors hi haurà 10 jocs de sobretaula o 10 lots de material per pintar. La temàtica del dibuix és lliure i només s'ha de seguir l'instagram de Bergacomercial, etiquetar @bergacomercial i posar el hasthag #SempreSurtElSol.

El concurs està obert des del dia 8 d'abril fins al divendres dia 17. El dia 20 d'abril s'anunciaran els guanyadors, que triaran un jurat format per la junta de l'entitat.

L'entitat explica que «des del primer dia que es va establir l'estat d'emergència que estem vivint, la voluntat de la Junta de Bergacomercial ha sigut la d'estar al costat dels nostres associats. Per tant, la nostra prioritat ha sigut la de gestionar, de la millor manera possible, el dia a dia dels establiments que han pogut continuar amb la seva activitat i, també, vetllar pels que han hagut de tancar. Passats els primers dies i, ara que ja tenim en funcionament, per exemple, el servei a domicili, hem posat en marxa una campanya de promoció i més lúdica per fer de més bon passar el confinament als nostres veïns i veïnes».