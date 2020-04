Dos positius per coronavirus a la residència Sant Roc de Gironella

La Fundació Residència San Sant Roc de Gironella té dos residents que han donat positiu per coronavirus, segons ha pogut confirmar aquest diari. El centre gironellenc ha aïllat una zona a l'interior per ubicar-hi els dos casos, que segons apunta David Font, alcalde de la localitat, «evolucionen favorablement».

Font ha explicat que «es van realitzar quatre testos PCR a persones que tenien símptomes i en van sortir dos casos positius. Es va procedir a deixar una zona aïllada i el personal pren totes les mesures de seguretat per entrar a la zona confinada». El batlle ha assegurat a Regió7 que els dos residents estan totalment separats i que per aquest motiu la resta de zones de la Fundació Residència Sant Roc segueixen funcionant amb «normalitat». La instal·lació té capacitat per a 80 persones.

Tot i els dos casos, David Font ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que la situació no és la que tristament tenen residències com la de Bagà o Cardona, amb desenes de difunts i residents aïllats. «No estem en aquesta situació, el personal pren totes les mesures de seguretat i intentem garantir el dia a dia de tots els residents. Si surt algun cas, apliquem el protocol i de moment ho estem contenint majoritàriament bé», acaba.