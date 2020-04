Els ERTO afecten 2.288 persones al Berguedà

Un total de 2.288 treballadors han estat afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a la comarca del Berguedà, segons ha informat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, a través d'un informe de l'Observatori de Desenvolupament Econòmic. Lluís Vall, president de l'Agència, ha afirmat que «la situació d'incertesa i a la vegada de prudència ha portat a les empreses a acollir-se a aquest mecanisme legal per tal de suportar l'ofec econòmic, comparativament a nivell d'habitants pot semblar que no és molt, però si tenim en compte que el nostre teixit productiu està format en gran part per les PIMES el resultat és bastant elevat».

En total a Catalunya s'han realitzat per motius de força major 81.715 ERTOS afectant a un total de 562.192 persones treballadores, dels quals el 83,73% són expedients del sector serveis que afecten al 76% del total de treballadors afectats.

Del total dels 81.715 expedients per motius de força a major a Catalunya, d'aquests al Berguedà han estat 464 expedients tramitats afectant a un total de 2.288 persones treballadores. Comparant amb comarques veïnes el Berguedà està per sobre dels 92 expedients del Moianès o els 193 del Solsonès, i per sota d'Osona amb 1.480 expedients i 9.454 persones treballadores afectades o el Bages amb 1.653 expedients i 13.542 persones treballadores afectades.

Lluís Vall afirma que «esperem que d'aquesta situació en puguem sortir ben aviat gradualment i poder tombar els resultats econòmics i sobretot que les empreses puguin seguir comptant amb els mateixos nombres de treballador que tenien abans de iniciar-se aquesta crisi sanitària i de retruc econòmica».

Tot i que les xifres augmenten, en el global del país sembla que la situació es comença a estabilitzar. L'Observatori de Desenvolupament Econòmic de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà genera i recull la informació sobre l'evolució de l'ocupació i del teixit econòmic de la comarca per tal de proporcionar als agents implicats en el desenvolupament de la comarca del Berguedà eines de reflexió i informació útil per facilitar la presa de decisions, la diagnosi, la planificació d'accions i la seva priorització en matèria d'ocupació i desenvolupament econòmic i social.

Lluís Vall afirma que «cal que aquests dies l'enginy organitzatiu no pari i busqui la millor manera de reinventar-se, des de l'ADBerguedà estem posant a disposició tot allò que podem perquè la gent del sector ens tingui ara més a prop que mai, i així ho hem de seguir fent, sector públic i privat de la mà perquè d'aquesta ens en sortirem».