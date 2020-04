Puig-reig fa una crida per trobar auxiliars de geriatria

L'Ajuntament de Puig-reig ha realitzat una crida a través de les xarxes socials per trobar auxiliars de geriatria per treballar a la Residència Sant Josep de la localitat berguedana. Les persones interessades poden trucar al 93 838 00 45.



La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha colpejat amb força les residències, que es troben al límit de personal. A la comarca, la més afectada ha estat la de Bagà, que té més d'una desena de morts i una vintenta de residents aïllats.



L'Agència de Desenvolupament del Berguedà va obrir una borsa de treball per a personal sanitàri que va rebre un centenar de respostes i va donar ocupació a una seixanetena de persones entre l'Hospital Sant Bernabé i diferents residències de la comarca.





???? Atenció! Es necessiten Auxiliars de Geriatria a la Residència Sant Josep de Puig-reig. Preguem que en feu difusió. Moltes gràcies. pic.twitter.com/s2hfmwXS7s — Ajuntament Puig-reig (@AjPuigreig) April 7, 2020