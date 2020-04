Tercer dia consecutiu sense defuncions per coronavirus a l'Hospital Sant Bernabé de Berga

L'Hospital de Sant Bernabé de Berga té, a hores d'ara, 46 pacients ingressats per la covid-19. En un comunicat, l'hospital informa que en les últimes hores no hi ha hagut noves víctimes mortals, per tant, son tres els dies consecutius sense cap mort al centre berguedà. Des de l'inici de la crisi hi ha hagut 26 víctimes mortals.

Tampoc hi ha hagut nous casos de professionals que hagin donat positiu. A més, l'hospital destaca que s'han donat dues noves altes a domicili de persones que han superat la malaltia amb èxit.