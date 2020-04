El PSC de Berga proposa suspendre definitivament la Patum per dinamitzar l'economia

El PSC de Berga proposa suspendre definitivament la Patum 2020 per invertir els diners de la festa en reactivar l'economia de la ciutat un cop finalitzi la crisi del coronavirus. Abel Garcia, regidor socialista al consistori berguedà, ha explicat a Regió7 que «ara mateix no podem especular amb si es podrà fer o no al setembre, la nostra proposta és no fer la Patum d'enguany amb l'objectiu de defensar els interessos econòmics».

El regidor ha presentat la proposta de suspensió de la festa a la junta de portaveus de l'Ajuntament de Berga celebrada aquest dimarts al matí. Garcia opina que la ciutat «necessita múscul econòmic» per poder fer front al deute a proveïdors i creu que és el moment de «fer una estratègia de promoció econòmica». Per aquest motiu, el grup socialista creu que la suspensió de la Patum proporcionaria liquiditat per afrontar un pla de ciutat conjunt el dia després de la pandèmia.

Abel Garcia, que es mostra fermament convençut de que «hem de començar a treballar més que mai» també va realitzar una segona petició a la junta, «fer una trobada dels 17 regidors del consistori per tal de pautar propostes, ja que en aquest moment necessitem unitat d'acció». El socialista afirma que «no tinc res a dir de com està gestionant el dia a dia l'Ajuntament, no és moment de crítica, és moment de sumar i per aquest motiu hem exposat aquestes propostes».

L'Ajuntament de Berga va suspendre la Patum el passat 26 de març per la crisi d'emergència sanitària provocada per la Covid-19 i va anunciar que treballava amb la previsió de poder celebrar-la al mes de setembre «sempre que les circumstàncies ho permetin». El consistori però, no va aparcar la possibilitat de suspendre-la definitivament i la nova proposta de suspensió definitiva del PSC pot reobrir el debat.