El PSC proposa no fer Patum i destinar el pressupost a dinamitzar l'economia

El PSC de Berga proposa suspendre definitivament la Patum 2020 per invertir els diners de la festa a reactivar l'economia de la ciutat un cop finalitzi la crisi del coronavirus. Abel Garcia, regidor socialista al consistori berguedà, ha explicat a Regió7 que «ara mateix no podem especular sobre si es podrà fer o no al setembre, la nostra proposta és no fer la Patum d'enguany amb l'objectiu de defensar els interessos econòmics».

El regidor va presentar la proposta de suspensió de la festa a la junta de portaveus de l'Ajuntament que es va celebrar aquest dimarts. Garcia opina que la ciutat «necessita múscul econòmic» per poder fer front al deute a proveïdors i creu que és el moment de «fer una estratègia de promoció econòmica» per encarar el dia després de la pandèmia. Per aquest motiu, el grup socialista considera que la suspensió de la Patum proporcionaria liquiditat per afrontar un pla de ciutat conjunt. Garcia, que es mostra fermament convençut que «hem de començar a treballar més que mai», també va fer una segona petició a la junta, «fer una trobada dels 17 regidors del consistori per pautar propostes, ja que en aquest moment necessitem unitat d'acció».

L'Ajuntament va suspendre la Patum el 26 de març per la crisi d'emergència sanitària provocada per la Covid-19 i va anunciar que treballava amb la previsió de poder celebrar-la el mes de setembre, «sempre que les circumstàncies ho permetin». El consistori, però, no va aparcar la possibilitat de suspendre-la definitivament i la nova proposta del PSC podria reobrir el debat.



21 mesures de Junts per Berga

Junts per Berga ha presentat un document amb vint-i-una mesures que, segons afirmen, en un comunicat pretenen «pal·liar els efectes que aquesta crisi generarà i que afectarà indubtablement tota la ciutadania». El grup vol que es combati la situació social i econòmica realment incerta que s'ha generat dels properes mesos amb mesures emmarcades en quatre grans eixos: la cura de les persones, la promoció econòmica, empreses i autònoms i, per últim, cultura i educació.

Entre altres mesures, Junts per Berga proposa que es portin a terme les modificacions pressupostàries pertinents per poder destinar 50.000 euros en subvencions directes a autònoms, i també per implementar un pla d'ajut als petits propietaris de locals que rebaixin el lloguer temporalment a les empreses tancades forçosament. El grup liderat per Jordi Sabata entén que cal liquidar el deute a les entitats del tercer sector i treballar per assegurar-ne el finançament, així com establir marcs de col·laboració que contribueixin a facilitar el desenvolupament de la seva activitat.