L'Hospital Sant Bernabé registra dues noves defuncions per Covid-19

Dues persones han mort per coronavirus a l'Hospital Sant Bernabé de Berga en les últimes 24 hores. Amb aquestes dues noves defuncions, el total de morts al centre berguedà per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia se situa en 30.

A data d'avui, l'Hospital Sant Bernabé ha aconseguit baixar de la quarantena d'ingressats i en aquests moments té 39 pacients que han donat positiu a la prova. El centre també ha informat que s'han donat tres noves altes a domicili.

Hi ha hagut un nou cas d'un professional que ha donat positiu per Covid19 i sis professionals nous que es poden reincorporar ja que no han donat positiu a la prova de la Covid-19.