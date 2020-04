«Hi ha hagut desinformació per part de tothom, no sabíem a què ens enfrontàvem»

La farmacèutica berguedana Maria Cosp ha publicat un vídeo a Instagram per explicar el funcionament del coronavirus als seus clients de la farmàcia, i l'explicació ha resultat tan entenedora que el contingut s'ha viralitzat i ha traspassat l'àmbit berguedà. El llenguatge proper de la farmacèutica ha estat molt valorat per aquells que no dominen els tecnicismes científics i ja acumula més de 26.000 reproduccions.

Què es pot veure en aquest vídeo que ha tingut tant d'èxit?

Els clients de la farmàcia em demanaven que fes un vídeo sobre el coronavirus perquè no sabien el seu funcionament ni què feia un cop dins el cos. És un vídeo explicatiu, molt casolà i gens preparat, de com entra el virus a l'organisme, com afecta les cèl·lules i en què consisteixen els tests per detectar-lo.

És entenedor i sense grans tecnicismes.

La meva clientela em demana coses i jo els ho explico de manera casolana. No cuido gaire l'aspecte i el llenguatge. Si arribo a saber que es faria viral... m'ho hauria preparat més!

Esperava que tingués tanta repercussió?

No! El màxim de reproduccions que havia tingut a l'Instagram de la farmàcia eren 1.000. La gent parla molt i ningú entén res, hi ha molt neguit i jo en principi ho vaig fer només per als clients, però s'ha fet viral!

Ha trobat a faltar per part d'institucions o científics explicacions que tothom pogués entendre sobre el funcionament del virus?

El problema que hi ha davant d'aquesta situació és que les persones tenen por i volen que els expliquin què passa. No només que s'han de rentar les mans. Tothom explica què fer per no agafar-lo, els guants, les mascareta, les ulleres... Però, i si l'agafa? Què li passa al cos? A mi em preocupa més això i com tenir un bon sistema immunitari per lluitar-hi en contra.

Estar ben informat sobre el funcionament del virus pot reduir el temor?

Crec que està bé que la gent s'espanti, perquè som al Mediter-rani i aquí ens relaxem molt, floreixen les plantes i tothom vol sortir de casa.

Hi ha massa informació errònia a les xarxes aquests dies?

La informació és repetitiva, avorrida, sempre és el mateix. Però errònia no. Hi ha hagut una desinformació general per part de tothom. Els sanitaris, fins que no ens hi hem trobat, no sabíem a què ens enfrontàvem. Quan ha anat avançant la pandèmia ha estat quan n'hem après.

En els comentaris hi ha professors que s'interessen pel vídeo per passar-lo als alumnes.

Sí, i ja els he dit que no és ben exacte, la resposta immunitària viral és més complexa. Però com a idea general de la situació ja els va bé.

Quin paper juguen les farmàcies en el desconfinament?

No ens deixen fer tests i seria un bon lloc per descongestionar els hospitals. Estaríem encantats de fer-ho però no se'ns ha tingut en compte i ens sentim oblidats. Deuen tenir els seus motius, però no ens els han explicat.