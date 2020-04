Un total de 41 persones estan ingressades a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga amb coronavirus. Segons ha informat el centre sanitari, en les últimes hores no s'ha hagut de lamentar cap nova defunció. Cal recordar que a l'hospital berguedà s'han registrat 30 morts amb la covid-19. Pel que fa als professionals, no hi ha hagut nous casos de positius. En referència a les altes mèdiques, se n'han donat dues de noves des de dijous.