L'Hospital Sant Bernabé de Berga registra una nova defunció per coronavirus

L'Hospital de Sant Bernabé de Berga ha registrat, en les darreres hores, una nova defunció per coronavirus. Fins a aquest dissabte i des de l'inici de la pandèmia, un total de 31 persones han mort amb la covid-19 al centre sanitari del Berguedà. Pel que fa a la xifra de pacients ingressats contagiats pel virus, n'hi ha 43, dos més que divendres. Per contra, s'han donat dues noves altes mèdiques. En referència a la situació dels professionals sanitaris, en les darreres hores no hi ha hagut nous casos de positius.