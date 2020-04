L'Hospital Sant Bernabé de Berga té 38 pacients ingressats amb la Covid-19

L'Hospital de Sant Bernabé de Berga té, aquest dilluns, 38 pacients ingressats amb coronavirus. Segons ha informat el centre sanitari, en les darreres hores no hi ha hagut cap nova defunció, pel que la xifra de decessos acumulats des de l'inici de la pandèmia i fins a aquest dilluns es manté en 31 persones. Paral·lelament, en les últimes hores s'han donat dues noves altes a domicili. L'hospital també ha informat que no hi ha hagut nous casos de positius contagiats per la covid-19 entre els seus professionals.