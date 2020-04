Els comerciants de Berga suspenen la gestió del consistori i demanen planificació

Un 70% dels comerços associats a la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga creuen que la gestió de la crisi del coronavirus en l'àmbit comercial per part de l'Ajuntament és millorable. Així es desprèn de l'enquesta realitzada a una seixantena de socis feta pública per Berga Comercial, on els enquestats afirmen que han trobat a faltar ajuts econòmics i lideratge per part del consistori.

L'entitat es mostra comprensiva i s'afirma que «entenem que aquesta xifra és perquè, evidentment, les primeres actuacions es van centrar en la gestió de la salut, hospital, residències, serveis socials, i així havia de ser». Tot i això, Berga Comercial opina que el sector s'ha trobat sol a l'hora de buscar EPI, aplicar mesures de seguretat sanitària, ajuts econòmics o lideratge. «Creiem que si no hagués estat per la nostra feina de suport als establiments, hi hauria hagut un caos considerable amb la gestió i, també, un buit extrem», afirmen. Fonts de l'entitat consultades per Regió7 apunten ara que, un cop superada la fase inicial de la pandèmia, és el moment que l'Ajuntament fixi la mirada en la recuperació econòmica i en les eines per superar la precarietat que patirà el petit comerç: «Ara que s'han pogut deslliurar una mica del tema sanitari posarem el focus a insistir en una planificació per evitar un concepte nou, que és la precarietat dels negocis, dels autònoms, del petit comerç. Això a Berga és accentuat, ja que no tenim grans empreses, tot és petit i l'alentiment de la recuperació serà molt més accentuat, s'hi han d'abocar a fons, una ciutat sense comerç i oci és una ciutat buida», exposen.

El pagament als proveïdors

Xifres preocupants

Comerciants i Ajuntament es reuniran properament per negociar i la UBIC farà especial èmfasi en el pagament als proveïdors. «Serem molt actius en la demanda dels pagaments, ja que creiem que ha de ser una de les qüestions clau per ajudar els nostres socis. Estem fent una recopilació amb l'ACEB i treballem a la una. El que no pots ser és que s'hagin d'endeutar els nostres socis perquè l'Ajuntament no vol fer-ho».L'enquesta mostra que el 93,4% dels comerços berguedans han hagut de tancar per obligació i el 57,4% s'ha vist obligat a presentar un ERTO, fet que afecta uns 180 treballadors. «Tenint en compte que un 31% d'establiments no tenen treballadors, traiem la conclusió que el 90% dels establiments tancats han fet un ERTO als seus treballadors. I ens preocupa molt quina serà la situació d'aquests treballadors d'aquí a tres o quatre mesos», afirma l'entitat.

Berga Comercial surt reforçada de la gestió de la crisi sanitària del coronavirus, ja que 95% dels establiments de la ciutat afirmen que han rebut tota la informació per part de l'entitat de manera útil i correcta.«Podem dir que l'organització associativa dels comerços a la nostra ciutat ha estat un èxit», acaben.