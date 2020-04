L'Hospital Sant Bernabé de Berga s'omple de roses solidàries

Pacients, professionals sanitaris i tota la resta de treballadors de l'Hospital Sant Bernabé de Berga han rebut enguany la seva rosa de Sant Jordi gràcies a diferents iniciatives solidàries impulsades per empreses del territori i per diferents associacions de veïns de Berga.

És el cas de la floristeria l'Orquídia, que juntament amb l'empresa Liven i veïns de la ciutat han fet arribar roses a tots els pacients ingressats a l'hospital, tant homes com dones, així com a tots aquells professionals del centre que en la diada d'avui hi han estat treballant.

En el cas de l'empresa Liven, la seva aportació ha estat mitjançant la compra de les roses a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que han estat entregades a l'hospital. La Fundació ha agrait totes les altres mostres i iniciatives de suport que s'estan duent a terme aquests dies per col·laborar amb el centre.