Delícies del Berguedà ven l'estoc i reprendrà la producció al maig

L'empresa d'inserció laboral Portal del Berguedà SL, que fa els iogurts Delícies del Berguedà, ha aconseguit vendre els 23.000 productes que tenia en estoc i ja pensa en tornar a engegar la producció. La firma amb seu a Cercs dona feina a tres persones amb patologies duals i va haver d'aturar-se a l'inici de la crisi sanitària i va aplicar un ERTO als sis treballadors de la plantilla. El seu gerent, Joan Maria Sala, ha anunciat a Regió7 que gràcies a la magnífica resposta rebuda per part de la ciutadania, Delícies del Berguedà ha aconseguit vendre tot l'estoc i té previst reprendre la producció a mitjan maig.

Sala afirma que abans de l'esclat de la pandèmia «més del 80% dels nostres iogurts anava a escoles, hotels i restaurants. Teníem preparades dues entregues molt fortes que es van cancel·lar i vam veure que no podríem seguir, per això vam parar la producció i vam demanar ajuda». Aquest suport va arribar per part de les botigues i residències de la comarca, a més de la col·laboració de les administracions públiques. «Agraïm moltíssim la resposta que han tingut els particulars, les botigues i les residències. Gràcies a ells, a un preu ajustat, hem pogut treure tots els iogurts», explica Sala. A més, ha revelat que Delícies del Berguedà treballa en noves idees de producció per a la tornada a la feina com un nou producte de varietat ecològica o un envàs reciclat.