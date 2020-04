L'Ajuntament de Berga suspèn la festa de Sant Marc a Queralt

La Covid-19 trasbalsa una de les cites populars marcades en vermell al calendari festiu berguedà. Aquest dissabte, 25 d'abril, s'hauria d'haver celebrat Sant Marc al santuari berguedà de Queralt que rememora un antic vot de poble. Amb tot i davant de l'actual estat d'alarma i el confinament decretat per evitar la propagació del coronavirus, l'Ajuntament de Berga ha decidit suspendre aquesta popular festa i no la programarà per més endavant.

Tanmateix, el canal de you tube de la parròquia de Berga oferirà la retransmissió de la tradicional missa des del santuari a partir de les 9 del matí de dissabte 25 perquè qui ho vulgui la pugui seguir des de casa seva. Fonts de la parròquia han demanat que qui mengi xocolata desfeta a casa seva per celebrar la diada de Sant Marc els n'enviï fotos i les penjaran a les seves xarxes.

Fonts municipals han explicat que «les mesures preventives establertes per les autoritats governamentals per fer front a la crisi d'emergència sanitària provocada per la Covid-19 fan que no es pugui celebrar la festivitat de Sant Marc prevista pel dissabte, 25 d'abril, al Santuari de Queralt». Per aquesta raó l'edició d'enguany «queda cancel·lada i no es contempla la possibilitat de programar la festa en els propers mesos».

Habitualment, la festa de Sant Marc comença amb la trobada a les Tres Creus per completar a peu l'últim tram del camí en direcció al Santuari de Queralt en comitiva. Se celebra la missa i després, s'inicia el repartiment de coca i xocolata entre els assistents, a la plaça de l'església. Els xocolaters i xocolateres d'honor són les persones encarregades de repartir les 450 coques i la xocolata desfeta per a la qual s'utilitzen uns 70 quilos de cacau en pols. L'any passat, quan la diada va ser festa local, les xocolateres d'honor van ser Olga Torra, treballadora de l'Ajuntament de Berga durant 34 anys que es va jubilar, l'artista i dinamitzadora cultural Angelina Vilella i Justícia Manubens i Rosa Ollé, col·laboradores en tasques de divulgació del santuari.



Per Sant Marc Berga renova un antic vot de poble. Fonts municipals han recordat que se tracta d'una antiga tradició originada l'any 1687 quan la ciutat va patir una plaga de llagosta. «Per combatre-la, els habitants del municipi van recórrer a la Mare de Déu de Queralt i la van baixar en processó per demanar-li ajuda i protecció. En agraïment, el poble va prometre pujar al santuari cada any el dia de Sant Marc i així es continua fent actualment com a costum popular, a excepció d'aquest any per la pandèmia del coronavirus»



Actuació musical ajornada

Enguany, la festivitat de Sant Marc es completava amb l'actuació musical d'Obeses amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses al pavelló d'Esports de Berga. Tal com va anunciar l'Ajuntament de Berga el passat 14 d'abril, el concert previst pel dia 25 d'abril també ha estat suspès a causa de les restriccions establertes pel coronavirus que "impedeixen la celebració d'esdeveniments massius".

Aquesta activitat forma part de la programació cultural de la ciutat i les àrees de Cultura i Joventut treballen per poder reprogramar el concert aquest any, sempre que la situació sanitària sigui favorable i es permeti la celebració d'aquest tipus d'actes amb totes les garanties de seguretat.