«Tenim un contacte constant amb les professores de l'escola»

Verònica Capel i Josep Vila són els pares de l'Ainhara, la Marina i la Carla. Totes tres van a l'escola FEDAC Gironella i, tot i que els pares no poden treballar ja que s'han vist afectats per un ERTO, elles segueixen estudiant de valent a casa amb la col·laboració constant dels professors.



Confinats a casa i educant tres nenes, no ha de ser fàcil...

Elles ho porten bastant bé, entre les tres juguen i fan deures, s'ajuden. La petita és la que costa més, es despista molt i hi has d'estar a sobre.

I els pares, com ho estan gestionant?

Nosaltres no ho portem tan bé, sobretot a l'hora dels deures, com que són tres cursos diferents, costa una mica. Han d'enviar online la feina que fan i et demanen si ho han fet bé, quan no és una és l'altra. Els pares no sabíem fer anar alguns programes, però a poc a poc n'hem après.

Tenen el material adequat a casa perquè treballin?

Sí, tenim un ordinador i una tauleta. La gran ho fa amb l'ordinador i la mitjana amb la tauleta, quan ja ho ha fet, passa l'ordinador a la germana i ho fa ella.

Han marcat un horari a casa per fer deures?

Al matí fan deures, no comencen a les 09.00h com al col·le, ja que es lleven una mica més tard i s'entretenen amb l'esmorzar, però sí, fins a les 13.00 h fan feina de l'escola.

Què fan si tenen algun dubte amb els deures?

Primer ens ho demanen a nosaltres, però, si no sabem de què tracta, envien un correu a la professora, que els fa un videoconferència o una trucada per ajudar-les.

Senten que poden comptar amb l'ajuda dels professors?

Sí, ho han gestionat superbé i tenim un contacte constant, des del primer moment les professors ens envien indicacions, correus, deures... i fan videoconferències molt sovint amb les nenes. Admiro els professors, la paciència que tenen ells no la tinc jo. Ens envien treballs manuals per fer, els llegeixen contes...