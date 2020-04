«Si no tenia cap activitat per fer i només jugava, em sentia malament»

arxiu particular

Jessic Escot i la seva filla Bruna arxiu particular

Jessica Escot i Gerard Iglesias són els pares de la Bruna, una nena de tres anys i mig que va a l'escola de Gironella. El centre els ha enviat propostes d'educació no obligatòries i això ha fet que la petita pugui experimentar sense que els pares se sentin encara més pressionats per haver de combinar educació i treball.



Vostè és professora... i mare. Sent que aquests dies a casa també ha d'exercir la seva professió?

Em sento en l'obligació d'anar fent petites activitats i aprenentatges amb ella. Al principi, si no tenia cap activitat a fer i ella només jugava, em sentia malament?

Com compaginen l'educació de la nena amb la feina dels pares?

Els primers dies els dos érem a casa i era més senzill poder fer teletreball, sortir a comprar... perquè ens organitzàvem les estones. Ara el pare ha tornat a treballar i es fa molt difícil. La Bruna comença a estar més cansada d'estar a casa, tot l'avor-reix i no em desempara. Fer teletreball és molt díficil perquè tens una nena de 3 anys i mig reclamant la teva atenció tot el dia.

A l'edat de la Bruna, a l'escola fan fer res en especial als pares?

En cap moment ens han obligat a res, ella és molt petita. A P3 jugar és el seu principal interès i una font rica d'aprenentatge.

Què els han proposat de fer?

Un vídeo amb les activitats que les famílies fem a casa amb els fills. Nosaltres els hi enviem i elles fan un muntatge. D'aquesta manera els nens es veuen sovint i també veus activitats que fan les altres famílies. Estic contenta de com ho estan gestionant, fan propostes lliures i tu no ets sents pressionanda.

Quin comportament té la Bruna aquests dies envers l'aprenentatge que li proposen?

Quan és hora de jugar, experimentar... és la primera que s'hi vol posar. Quan ja vols pressionar una mica més i introduir algun aprenentatge, et diu que està cansada!

La Bruna troba a faltar l'escola?

Sí que parla que té ganes de veure els amics però tenir la mare i el pare tot el dia amb ella és com un regal. Crec que troba més a faltar la interacció amb nens i jugar al parc.