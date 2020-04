Quatre cabres salvatges visiten Queralt

No hi va haver una gentada participant en la tradicional xocolatada del dia de Sant Marc a Queralt, com sol ser habitual. La festa s'hauria d'haver celebrat aquest dissabte, però l'entorn del santuari estava buit. Sí s'hi van veure quatre cabres salvatges, que es van atrevir a passejar davant del temple a primera hora de la tarda, i el guardià de Queralt, Albert Pujol, que hi viu amb la seva família, les va enregistrar en un vídeo que s'ha fet viral per la singularitat de la situació. I és que Pujol assegura que mai abans havia vist aquests exemplars tan a prop de temple. "Sí me'ls havia trobat alguna vegada pel Camí del Portet, que passa pel cantó de la solana. Però fins aquí, no. Sí s'havien observat esgarrapades de senglar amb anterioritat", explica Pujol.

El guardià del santuari explica que actualment, que pràcticament no hi puja ningú pel confinament, se senten "més ocells, i hi estan més tranquils", i també hi ha més gats. Assegura que la vegetació hi està creixent i que algú podria pensar que l'entorn està més descuidat, però no ha atribueix al fet que ara no hi hagi visitants. "Dies abans de Sant Marc, tècnics de l'Ajuntament venen a arreglar l'entorn i, és clar, aquest any no hi ha vingut ningú", afirma.

Això sí, ara l'entorn està més net i Pujol no ha de sortir a fer les tasques de neteja perquè no hi ha escombraries al terra ni defecacions de gossos. "El darrer cop que vaig haver de sortir a netejar va ser abans del confinament", destaca. Assegura que ara ningú no va a Queralt i només molt puntualment hi ha alguna persona que hi va a fer esport. "Algú que es deu haver escapat", bromeja, i també en ocasions hi van agents dels Mossos d'Esquadra a patrullar, per enxampar els que se salten el confinament. Ahir també circulava per les xarxes socials un altre vídeo editat de les cabres, en to de broma, i assegura que no hi té res a veure.

Conservant la tradició, malgrat tot

El dia de Sant Marc, Pujol va decidir que tot no hi haver celebració, ell i la seva família farien una xocolatada com a gest simbòlic. "Li ho vaig comentar a mossèn Marc Majà, rector de la parròquia de Berga, i li va semblar una bona idea", explica. D'aquesta manera, quan el mossèn es va desplaçar a Queralt per oferir la missa de Sant Marc, sense feligresos i retransmesa per Youtube, també es va a afegir a la petita celebració.