Cercs i Casserres lliuren mascaretes per a infants

Cercs i Casserres són dues de les poblacions del Berguedà que lliuren mascaretes per protegir la quitxalla, que des d'ahir pot sortir al carrer. Les mascaretes han estat elaborades per persones dels respectius municipis de manera altruista. A la foto, una voluntària de Cercs, on les mascaretes s'han fet d'un teixit tècnic «especial» i seran personalitzades amb el nom de cadascú.