L'Ajuntament de Gironella engega un servei gratuït de suport emocional

L'Ajuntament de Gironella ha posat en marxa un servei gratuït de suport emocional i acompa-nyament al dol davant la crisi actual de la Covid-19 adreçat als veïns del municipi.



Fonts municipals han explicat que aquest servei s'ofereix a través de l'àrea de Serveis Socials i «és un suport especialitzat que disposa d'una psicòloga sanitària que atendrà telefònicament les consultes i oferirà eines i estratègies per aprendre a gestionar aquesta situació i millorar la salut emocional».



Teresa Terricabres, que és la regidora de l'àrea d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Gironella, ha explicat que l'objectiu d'aquesta iniciativa «és atendre i fer una primera valoració a les persones del municipi que presentin malestar emocional de manera continuada, com ara angoixa, tristesa, preocupació excessiva, dificultats per dormir, causat per la situació actual»



El servei va entrar en funcionament per Sant Jordi. S'ofereix atenció telefònica de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 12 del migdia. Les persones interessades ho poden sol·licitar a través del formulari que poden trobar al web de l'Ajuntament o bé a l'app de Gironella o també trucant al número de telèfon 655093194.