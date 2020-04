Quatre cabres salvatges 'visiten' el santuari de Queralt el cap de setmana

No hi va haver una gentada participant en la tradicional xocolatada del dia de Sant Marc a Queralt, com sol ser habitual. La festa s'hauria d'haver celebrat dissabte, però l'entorn del santuari estava buit. Sí que s'hi van veure quatre cabres salvatges, que es van atrevir a passejar davant del temple a primera hora de la tarda, i el guarda de Queralt, Albert Pujol, que hi viu amb la família, les va enregistrar en un vídeo que s'ha fet viral per la singularitat de la situació.



Pujol assegura que mai abans havia vist aquests exemplars tan a prop de temple. «Sí que me'ls havia trobat alguna vegada pel camí del Portet, que passa pel cantó de la solana. Però fins aquí, no. Sí que s'havien observat esgarrapades de senglar amb anterioritat», afirma el guarda.



El guarda del santuari explica que actualment, que pràcticament no hi puja ningú pel confinament, se senten «més ocells, i hi estan més tranquils», i també hi ha més gats. Ara, molt puntualment hi ha algú que hi va a fer esport i de vegades també hi van mossos d'esquadra a patrullar.