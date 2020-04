El xef berguedà Xavier Ribolleda elaborarà receptes per Ginkgo

El xef berguedà Xavier Ribolleda, del restaurant Mare de la Font de Solsona, col·laborarà amb Ginkgo-Apac i prepararà receptes de cuina que es publicaran a la pàgina web de l'associació berguedana de persones afectades pel càncer .«Ofici i passió és el que m'acompanya en el dia a dia de la meva trajectòria i a partir d'avui col·laboraré amb Ginkgo elaborant receptes fàcils i saludables per poder fet tots a casa nostra», ha anunciat el xef en un vídeo publicat als canals de l'associació. Ribolleda afirma que «només voldria que aquest projecte servis per donar un empenta a altres cuiners de la comarca per tal de poder ajudar a aquestes persones amb quatre pinzellades de cuina».

La presidenta de Ginkgo-Apac, Aurora Fernández, ha explicat a Regió7 que fomentar la cuina saludable és un dels objectius de l'associació i que «durant el tractament de quimioterapia i radioterapia és difícil alimentar-se, queda com un gust metàl·lic poc agradable, es perden les ganes de menjar i tens un malestar general que no ajuda per cuinar ni menjar». És per aquest motiu que Ginkgo va pensar en publicar receptes saludables i que no costin d'elaborar per facilitar la feina a les persones malaltes i que puguin gaudir d'una alimentació sana tot i el tractament.

«Vam veure que tots els cuiners son a casa i el Xavi quan podia sempre venia a les caminades que organitzàvem. Ell ens segueix i ens hi vam posar en contacte per saber si li interessaria el projecte», exposa Fernández. El cuiner berguedà va respondre positivament a la col·laboració i en els propers dies es publicarà la primera recepta a la web i a les xarxes socials de Ginkgo.

«A la web farem un apartat d'alimentació saludable perquè la gent hi pugui entrar i copiar les receptes, s'ha de gaudir menjant», acaba Fernández.