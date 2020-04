La Caixa dona 10.000 euros i cinc tauletes a l'Hospital Sant Bernabé d Berga

La Fundació La Caixa ha fet un donatiu de 10.000 euros a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga. Segons ha informat el mateix hospital comarcal berguedà en un comunicat, aquests diners rebuts per part de l'entitat bancària es destinaran a pal·liar part de les despeses excepcionals ocasionades per la pandèmia de la Covid-19.

A més dels diners, La Caixa ha fet arribar al centre sanitari cinc tauletes electròniques perquè els pacients es puguin comunicar amb les seves famílies. L'hospital de Berga afirma que gràcies a aquesta col·laboració de La Caixa, la Fundació Hospital Sant Bernabé disposarà de millors eines per tractar els pacients amb coronavirus i fer front a la crisi sanitària.

La donació de La Caixa a l'Hospital Sant Bernabé de Berga ajudarà a garantir al màxim l'atenció als pacients de l'hospital, però també servirà per consolidar l'atenció residencial de la Residència Sant Bernabé de Berga, que encara no ha tingut cap cas per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Així mateix, les cinc tauletes que han fet arribar al centre es destinaran a millorar la comunicació entre els residents i les seves famílies, és a dir, a fer videotrucades perquè els pacients amb coronavirus ingressats puguin parlar amb els familiars.