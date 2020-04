Un desallotjat per l'ensorrament parcial d'un habitatge a Berga

Ensurt aquest diumenge al vespre a Berga per l'ensorrament parcial d'un habitatge a Berga, al carrer de Marcel·lí Buxadé. Segons fonts dels Bombers, els fets van tenir lloc al voltant de les 8 del vespre quan la paret d'un pis ubicat en aquest vial es va ensorrar. Una persona va haver de ser desallotjada per l'incident, que no va provocar ferits. L'Ajuntament s'ha fet càrrec del seu reallotjament temporal. Tres dotacions dels Bombers es van desplaçar al lloc dels fets després de rebre l'avís de la Policia Local de Berga i van treballar-hi una hora. També es va alertar l'arquitecte municipal. Segons les mateixes fonts, als edificis del costat del pis esfondrat no hi havia ningú en el moment de l'accident.