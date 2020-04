L'Agència ofereix més de 170 cursos de formació online a través de l'Aula Mentor

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà oferirà formacions online de manera permanent fruit del conveni de col·laboració signat amb el Consorci de Ciència i tecnologia forestal de Catalunya. Les dues entitats han signat un acord amb l'objectiu der facilitar l'accés a la oferta formativa d'Aula Mentor. El Consorci de Ciència i tecnologia forestal és entitat acreditada per gestionar aquesta oferta formativa.

Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, afirma que "sumen esforços amb centre tecnològic i forestal de Catalunya dues entitats que treballem actualment en el projecte de l'economia circular sobre l'aprofitament forestal i més enllà d'això també hi tenim un rere fons formatiu compartit".

L'Aula Mentor és una iniciativa de formació oberta, flexible i mitjançant Internet adreçada a les persones adultes. Compta amb un campus virtual, i un seguiment per part d'un tutor virtual que permeten a l'alumnat matriculat l'adquisició dels coneixements previstos en la seva oferta formativa.

L'oferta formativa compta amb més de 170 cursos, i es troba agrupada per àrees formatives on cada curs incorpora el contingut, els requeriments materials, tècnics i de software necessaris i les activitats obligatòries. La durada real de la formació dependrà del ritme d'aprenentatge de cada persona, però la durada mínima és dos mesos.

Totes les persones podran fer de manera lliure qualsevol d'aquests cursos, però a més l'ADBerguedà oferirà acompanyament i seguiment en la seva realització. Per les persones que tenen clar quin curs volen fer, es facilitarà la informació de funcionament de la plataforma virtual i el procés de matriculació. Per aquelles persones que no tenen clar quin curs volen fer, se'ls assessorarà sobre quins cursos estan disponibles per orientar-los a escollir quina opció els pot ser més adequada, i també se'ls orientarà en el funcionament de la plataforma virtual i el procés de matriculació.

Segons Vall, "malgrat la situació hem de continuar endavant i davant d'un possible augment de l'atur apostar per l'ampliació de la formació és clau per afrontar els llocs de treball. Per això mantenim al dia l'oferta formativa per arribar a tothom i adaptant-nos a les noves tecnologies pel moment ens hi porta".

La matrícula inicial és de 2 mesos (48€). Un cop passats els dos mesos, es pot continuar les formacions destinant més temps mitjançant recàrregues mensuals de 24 €.

Aquesta formació està destinada a persones joves i adultes amb independència de la seva titulació i el seu nivell d'estudis. Amb la signatura del conveni, les persones interessades en realitzar formació, es posaran en contacte amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà mitjançant la seva web, i una orientadora els assessorarà sobre el catàleg formatiu així com el procés de matriculació.