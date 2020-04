Montse Venturós aplaudeix l'esforç i l'actitud dels nens durant el període de confinament

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha publicat un vídeo a les xarxes on ha agraït l'esforç fet pels infants i les famílies durant el confinament. L'alcaldessa s'ha dirigit especialment als nens per reconèixer l'actitud i la responsabilitat amb la qual han afrontat una situació poc natural pel fet de no poder anar a l'escola ni veure els seus companys.

Venturós també ha fet extensiu el seu agraïment a les persones que han fet que la situació d'excepcionalitat fos més senzilla i amena en el dia a dia dels infants. Tot i això, l'alcaldessa ha recordat que cal continuar prenent consciència col·lectiva de la situació d'emergència, ja que la pandèmia segueix afectant la salut de les persones. L'alcaldessa ha reiterat la importància de complir les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries