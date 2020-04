VÍDEO | La Cobla Ciutat de Berga enregistra el ball de l'àliga confinat

La Cobla Ciutat de Berga ha enregistrat el ball de l'àliga de la Patum confinat, ja que el proper diumenge 24 de maig, dia de l'Ascensió, no el podran interpretar a la plaça de Sant Pere com marca la tradició.

Enguany no se celebrarà el ple per convocar la Patum i el tabal tampoc podrà sortir al carrer per anunciar la festa amb els tocs característics. És per aquest motiu que la Cobla ha decidit interpretar el ball de totes maneres, per acostar les notes de la festa a la població berguedana. Pep Moneo, president de l'entitat, ha explicat a Regió7 que «encara que no podem fer la Patum, ens queda la música, que almenys és un consol».

Una trentena de músics dirigits per Sergi Cuenca han agafat els seus instruments, baixos, clarinets, percussions, saxos o trompetes, i des de casa seva han unit forces per gravar el tema. La Cobla ha publicat un petit avançament del ball de l'àliga, que es publicarà de manera integra el 24 de maig. «Vam fer una base amb metrònom per convergir totes les pautes a temps real, per això sortim tots amb auriculars, perquè es la única maner de que el so es pugui sincronitzar. Ha funcionat molt bé», afirma Moneo.