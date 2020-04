Berga reobre el parc del Lledó per l'oci de les famílies

L'Ajuntament de Berga ha reobert al públic el parc del Lledó perquè les famílies puguin aprofitar aquest espai per passejar-hi el fills i fer-ho ara que aquest espai és un oasi de verdor i de colors de les flors amb una vegetació exuberant després d'un abril molt plujós. «Aquesta és la millor època de totes per gaudir del parc del Lledó» ha assegurat a aquest diari Aleix Serra, regidor d'Urbanisme destacant la gran varietat d'arbres d'espècies autòctones que hi ha i que el fan un escenari ideal per passejar amb tranquil·litat gaudint de entorn natural.

El consistori berguedà ha obert el Lledó aquesta setmana després que es permetés a la quitxalla sortir de casa per esbargir-se i passejar amb un progenitor. El regidor Aleix Serra ha explicat que han considerat adient la reobertura d'aquest parc perquè «és un espai suficientment ampli perquè la gent hi puguin passejar» i fer-ho sense que es produeixin aglomeracions ja que hi ha molt espai. Així es garanteix la distància de seguretat per evitar la propagació de la Covid-19.

Això sí, el parc infantil que hi ha es manté tancat i precintat així com la resta de la vintena que hi ha a la ciutat des que es va decretar l'estat d'alarma

Aleix Serra ha reivindicat el parc del Lledó malgrat la degradació que ha anat patint en les darreres dècades. «Hi ha gent que malparla del Lledó sense haver-hi estat de fa temps. És cert que s'hi han de fer actuacions com les que s'han previst als pressupostos participatius de millores de les portes i de vigilància» però malgrat això, en l'estat actual permet gaudir d'un gran pulmó verd al mig del nucli urbà de la ciutat.

L'avantprojecte del parc del LLedó del 1983 és obra de l'arquitecte Cèsar Frago, i el projecte definitiu el van fer Josep Maria Claret i Agustí Costa.