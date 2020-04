Mor l'empresari berguedà Joan Sistach

L'empresari berguedà Joan Sistach Ferrer de 74 anys d'edat ha mort aquest dijous a la tarda a Altahia a Manresa, segons ha pogut confirmar aquest diari. A hores d'ara encara no se sap quan s'enterrarà.

Joan Sistach era un conegut empresari berguedà amb activitat al sector de la comercialització dels explosius,també regentava la coneguda Armeria Sistach de Berga. A més era soci i impulsor del grup d'empreses berguedans aplegades sota el nom d'Inberga Tur que a principis del 2000 van sumar esforços per gestionar l'hotel Berga Park de l'antiga caserna militar i les instal·lacions municipals del santuari de Queralt, un projecte que no va reeixir i que encara està judicialitzat A principis del 90 va ser un dels promotors de l'àrea comercia del Canal de Berga que va servir per reconvertir les antigues instal.lacions de la vella fàbrica en un espai comercial amb supermercats , botigues i una benzinera.

Havia rebut guardons per la seva tasca professional com la de Creu de l'Ordre del Mèrit del Cos de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc, el 2013 en reconeixement a la seva tasca de comercialització d'explosius i per la seva implicació amb la comarca com el Santa Bàrbara de Cercs l'any 2010 . També va estar vinculat a entitats com el Rotary Club del Berguedà