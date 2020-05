Berga i els comerciants avaluen com s'ha de fer l'obertura de les botigues

L'Ajuntament de Berga i Bergacomercial han iniciat les converses per avaluar el Pla d'Obertura d'establiments comercials que ha elaborat l'entitat per aplicar-lo als seus associats. Aquest pla preveu com s'ha fer la reobertura de les botigues amb seguretat.



En un comunicat expliquen que l'objectiu «és estendre la iniciativa, en la mesura que sigui possible, a la resta d'establiments de la ciutat per garantir que els comerços i serveis que tenen permesa l'obertura en la primera fase del pla de desescalada, establert per les autoritats governamentals, puguin fer-ho amb seguretat».



El consistori berguedà treballa per concretar «una mesura aplicable a tots els comerços i serveis de la ciutat per facilitar-ne la reobertura amb seguretat». Per exemple, les mesures sanitàries que hauran de complir els comerços i serveis seguint les directrius que determini la Generalitat.



L'Ajuntament de Berga i Bergacomercial han informat que estan esperant la publicació del BOE per informar sobre quins comerços podran obrir i quan podran fer-ho.