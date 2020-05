L'empresari berguedà Joan Sistach mor als 74 anys víctima de la Covid-19

L'empresari berguedà Joan Sistach Ferrer, de 74 anys d'edat, va morir ahir a la tarda a Manresa, a causa de la Covid-19. Aquest divendres és previst que es concreti quan se'n farà el respons i l'enter-rament al cementiri de Berga.



Joan Sistach Ferrer va néixer a Berga el 17 de juny del 1945. Era un conegut empresari que va impulsar diferents iniciatives. Va liderar Sistach SA, el negoci d'emmagatzematge i distribució d'explosius per a la construcció i obres públiques que va iniciar l'any 1929 Manuel Sistach i Ceiquiel i que va continuar Celestí Sistach Tomàs. Sistach va vendre els explosius necessaris per fer algunes de les obres públiques emblemàtiques de la comarca, com l'embassament de la Baells i el túnel del Cadí, així com una llarga llista d'actuacions arreu. La seva empresa té un polvorí al Berguedà on es guarden els explosius com, per exemple, els fuets que es cremen per la Patum durant els dies que se celebra el Corpus, per complir les estrictes normes de seguretat d'aquest material.



Joan Sistach també tenia una armeria a la plaça Viladomat i va ser un dels impulsors de la reconversió de l'antiga fàbrica del Canal Industrial en una zona comercial amb supermercats, botigues i una benzinera. A principi de la dècada del 2000 va promoure la creació d'Inberga Tur, un grup d'empreses berguedanes que van guanyar el concurs per gestionar l'hotel de la vella caserna i de Queralt. Aquest projecte no va rutllar i van haver de presentar un concurs de creditors. Les diferències amb el consistori berguedà van provocar que interposessin una demanda judicial contra l'Ajuntament que els jutjats van resoldre en primera instància a favor del consistori. La societat va presentar-hi un recurs, pendent de resolució des del mandat passat.



Un dels socis d'Inberga Tur, l'empresari de Casserres Josep Prat, explicava que «es trobarà a faltar». Joan Sistach era «una persona dinàmica i treballadora, sempre predisposat a involucrar-se en noves iniciatives», va assegurar.



Joan Sistach va ser un dels fundadors del Rotary Club Berguedà i va presidir la plataforma La Maldad Evitable, un projecte per desactivar mines antipersona d'aquesta entitat. «Ens ha colpit la seva mort», va explicar Jordi Garcia Petit, que va transmetre el condol i el suport a la família. Garcia va explicar que feia setmanes que estaven pendents de l'estat de salut de Joan Sistach, que els dar-rers dies havia empitjorat. Garcia va explicar que «un cop acabi el confinament haurem de fer algun acte» per recordar l'obra i la figura del seu company.



L'any 2010 va rebre el premi Santa Bàbara que atorga anualment l'Ajuntament de Cercs el dia de la patrona dels minaires, en reconeixement a la seva implicació amb el poble i les seves festes.



El 2013, el ministeri de l'Interior va reconèixer la seva dilatada trajectòria professional concedint-li la Creu de l'Orde del Mèrit del Cos de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc.