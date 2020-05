Presos d'arreu del món denuncien a l'ONU la situació de les presons durant la crisi

Una vintena de preses i presos considerats polítics de diferents territoris d'arreu del món han enviat una carta a l'Alta Comissionada de Drets Humans de l'ONU, l'expresidenta de Xile Michelle Bachelet, amb l'objectiu de denunciar la seva situació d'empresonament durant la crisi del coronavirus, després que institucions i organitzacions internacionals com el Consell d'Europa, Amnistia Internacional i Human Rights Watch recomanessin la reducció de la població als centres penitenciaris per l'alt risc de la propagació de la malaltia.



A la carta, els presos mostren la seva preocupació pel fet que «molts estats no estiguin complint les seves recomanacions» i que, tal com Bachelet va expressar, «mantenir presos en detenció durant aquesta pandèmia comporta un alt risc per a la seva vida i la seva salut», en especial tenint en compte «la manca d'higiene, recursos sanitaris i l'amuntegament que es viu a les presons i centres de detenció» a la majoria dels països.



Entre els signants del document hi ha els líders del referèndum presos així com l'activista australià Julian Assange.