Capolat, la capital catalana de les tulipes

«Tot plegat va sorgir com una idea molt boja». La bogeria de la berguedana Seila Malo és molt gran i acolorida, una impressionat catifa de 15.000 tulipes de 24 varietats diferents que ocupen 450 metres quadrats. I no, això no és pas cap showgarden d'Holanda, país conegut pel cultiu de tulipes: és un exòtic camp de tulipes a Capolat (Berguedà), a cal Sorribes, a 1.279 metres d'altitud.

Aquest camp ple de tulipes, que confereix un toc singular al paisatge primaveral de Capolat, és el fruit d'una prova pilot que ha donat bons resultats. I és que el conreu d'aquestes flors no és gens habitual per aquestes latituds, però el clima els ha ben agradat i han florit esponeroses. Es tracta de l'embrió d'un projecte ambiciós per fer una gran plantació el 2021 amb 300.000 tulipes que ocuparien 2 hectàrees de ter-renys. Un espai on els visitants gaudeixin mirant les flors però també amb la possibilitat de collir-les personalment i on es podran fer esdeveniments de tot tipus. Ara, el calendari del projecte està pendent de la Covid-19, el virus que ha trasbalsat el món.

Però, a qui se li va ocórrer que seria una bona idea plantar tulipes a Capolat? «Em sembla que a mi», diu rient Seila Malo en una conversa telefònica amb Regió7. Fa anys que viu a Holanda, on ha estudiat i després s'hi ha establert, tot i que va venint a Berga regularment. «Jo treballo amb tulipes a Lisse, que és a la zona de Bollenstreek, la coneguda regió dels bulbs, famosa pel cultiu extens de tulipes des de fa centenars d'anys amb les famoses catifes de colors». El conreu de tulipes és una important activitat econòmica a Holanda.

«Ja fa temps que tenia la idea de fer alguna cosa relacionada amb les tulipes», explica Malo. D'aquesta inquietud sorgeix la idea de fer un camp de flors a Capolat. Ho impulsa l'empresa Tulipmania. Els socis són Michel de Bruine de Tulip Store, Milan Tettero, Sara Pérez i Seila Malo, ambdues berguedanes.

El projecte de Tulipmania preveu plantar-hi 300.000 tulipes, que floririen entre el febrer i el maig del 2021 i que ocuparan 2 hectàrees de camps. I, quan s'hagi acabat la temporada de floració de les tulipes, que estan 100 dies en flor, explica Malo, llavors s'hi plantarien dàlies, que floreixen de l'agost al novembre.

Aquest parc estarà dividit «en dues parts: el show garden i el pick up garden», explica Seila Malo. El projecte no té un nom que el defineixi, encara. «Seria un mixt entre una granja de flors i un jardí botànic especialitzat en tulipes i dàlies, on es paga una petita entrada i on el visitant pot recollir les flors que vulgui (de la zona pick up garden) i on rep una explicació de les diferents varietats que tindrem». Seila comenta que, en aquest parc, «a més, volem oferir la possibilitat de fer tallers de flors» i altres esdeveniments, com «tast de vins i gastronòmics de la zona, photoshoots entre les flors», és a dir: la possibilitat de fer-se fotos entre les fileres de flors. A més, «estem col·laborant amb una empresa de globus aerostàtics, també oferiríem música en viu i altres activitats en col·laboració amb empreses de la comarca», per exemple turisme rural. Malo apunta que estan convençuts del potencial del projecte.

D'altra banda, l'alcalde de Capolat, Josep Mosoll, ha explicat a Regió7 que «és un projecte positiu per al municipi», però destaca que té un interès que va més enllà de l'àmbit estrictament local. «La nostra comarca fa anys que s'està potenciant com una destinació de turisme familiar». Mosoll afirma que si aquesta iniciativa es materialitza, «donarà un punt singular al Berguedà». D'aquesta manera es podria «incrementar el nombre de visitants a la comarca, que tanta falta ens farà en el futur mes proper, a causa de la situació actual» de la crisi del coronavirus.

Justament, les restriccions de mobilitat imposades per l'estat d'alarma han fet que molt poques persones hagin pogut gaudir de la inusual i bonica imatge del camp florit de tulipes. Per això, Tulipmania ha decidit tallar-ne i regalar-ne a l'Hospital Sant Bernabé, a les residències i a l'ambulatori de Berga. I volen continuar portant-n'hi perquè aquestes flors s'aprofitin i ajudin a passar aquesta mala època.