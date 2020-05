L'associació de comerciants de Berga recomana reprendre l'activitat l'11 de maig

L'associació de comerciants Berga Comercial recomana als establiments reprendre l'activitat l'11 de maig i no aquest dilluns com permet la normativa "si no hi ha plenes garanties de complir les mesures de seguretat" aprovades pel govern espanyol. Consideren que "el marge donat per adequar el comerç i l'atenció al client per a la fase 0 ha estat molt curt" donat que no s'ha publicat al BOE fins ahir a la tarda. En un comunicat, subratllen que el risc que hi ha no és el "d'obrir una setmana més tard" sinó de caràcter sanitari. "Si no obrim amb les millors condicions de seguretat sanitàries, el risc d'un rebrot de contagi és més elevat i el comerç no podria suportar un altre tancament de 2, 3 o 4 setmanes", assenyalen.

L'associació de comerciants de Berga recorda que la Fase 0 de desconfinament de la covid-19 que comença aquet dilluns és un retorn parcial de l'activitat i "no pas una obertura" i subratllen que cal complir uns requisits de seguretat determinats. En aquest sentit, apel·len a la responsabilitat de cada comerciant tot dient que el responsable final serà el comerciant en

D'altra banda, expliquen que des del Departament de Comerç de la Generalitat s'ha elaborat una Guia de bones pràctiques on es clarifiquen i es donen idees per implementar la normativa. També informen que s'està elaborant un pla d'obertura basant-se en les recomanacions de la Generalitat i la normativa del BOE. Un treball que s'està fent amb l'Ajuntament de Berga per garantir que tots els establiments estiguin preparats per "atendre els ciutadans amb la màxima seguretat sanitària" a partir de l'11 de maig, una possible data d'entrada de la Fase 1 on es permetrà la reobertura de comerços.

"Emplacem els nostres associats a preparar-se per una obertura molt més segura el pròxim 11 de maig en les condicions que ens marquin", afirmen. I conclouen que "cada pas endavant que es faci ha de ser ferm i sense risc de tornar enrere".

Segons les dades de què disposen, xifren en un 14% els establiments associats que avui han reprès parcialment l'activitat.