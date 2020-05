Berga lliurarà gel hidroalcohòlic a les botigues i bars per una reobertura segura

L'Ajuntament de Berga i Bergacomercial aposten per fer una reobertura el màxim de segura de comerços, bars i petites empreses l'11 de maig. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Berga «facilitarà una ampolla de litre de gel hidroalcohòlic als petits comerços, bars, restaurants i empreses de serveis que estiguin oberts al públic i es trobin ubicats al terme municipal de Berga». A banda d'un plafó amb les mesures de protecció bàsiques que cal complir per accedir al comerç, així com l'aforament permès a cada local, tenint en compte les restriccions actuals per la pandèmia de la Covid-19. Aquest material serà gratuït, segons han informat el consistori i l'entitat comercial aquets dimecres.

Fonts municipals han exposat que amb aquesta mesura es busca «reduir al màxim el risc de contagis» i alhora es compleix el que determina el BOE de «disposar necessàriament de gel hidroalcohòlic a l'entrada dels establiments per a la clientela. També es facilita que els establiments puguin complir també amb l'obligatorietat d'indicar les mesures higièniques i d'aforament dels seus locals»



El lliurament del material es farà els dies 7 i 8 de maig al Telecentre (C/ Programari Lliure, s/n). El dijous, 7 de maig, es farà de 4 a 7 de la tarda mentre que el divendres, 8 de maig, l'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. La dispensació es farà en col·laboració amb l'entitat Bergacomercial, que «facilitarà un pack personalitzat als establiments adherits a l'associació. Bergacomercial també posarà a disposició de tots els establiments que ho desitgin, equipaments de protecció individual que té en estoc i a preu de cost per aquelles persones que siguin titulars d'un establiment i que hi estiguin interessades».

Berga Comercial recomana obrir l'11 de maig

L'associació de comerciants Berga Comercial recomana als establiments reprendre l'activitat l'11 de maig i no aquest dilluns com permet la normativa "si no hi ha plenes garanties de complir les mesures de seguretat" aprovades pel govern espanyol. Consideren que "el marge donat per adequar el comerç i l'atenció al client per a la fase 0 ha estat molt curt" donat que no s'ha publicat al BOE fins diumenge a la tarda. En un comunicat, subratllen que el risc que hi ha no és el "d'obrir una setmana més tard" sinó de caràcter sanitari. "Si no obrim amb les millors condicions de seguretat sanitàries, el risc d'un rebrot de contagi és més elevat i el comerç no podria suportar un altre tancament de 2, 3 o 4 setmanes", assenyalen.