Els veïns de Cercs mantenen viva la tradició i celebraran el Roseret Confinat 2020

El coronavirus havia obligat a suspendre per primera vegada la Festa del Roseret de Cercs però els veïns de la localitat berguedana s'han encarregat de mantenir viva la tradició. Aquest proper cap de setmana, dissabte 9 i diumenge 10 de maig, se celebrarà el Roseret Confinat 2020, una iniciativa nascuda entre els veïns del carrer Confederació i a la que s'hi ha unit l'Ajuntament. «La idea surt bàsicament d'una part del carrer principal del poble, que és el carrer Confederació, durant bastants dies a les 20.00h feien activitats per animar-se entre tots i donar suport als sanitaris», explica l'alcalde Jesús Calderer.

Tot i que degut a l'estat d'alarma instaurat per la Covid-19 les activitats no podran celebrar-se a l'aire lliure, els organitzadors han preparat un programa d'actes festius perquè tothom pugui celebrar la festa sense sortir de casa. Calderer exposa que «en el seu moment vam anul·lar la Festa Major del Roseret i ells ens van proposar de fer aquesta festa alternativa amb actes però confinats. Ens sembla una idea fantàstica que demostra que la societat la tenim viva i amb ganes de sortir-se'n, és una manera diferent de no deixa passar la Festa Major i a la vegada complir amb el confinament que se'ns demana».

Els actes començaran dissabte 9 de maig al matí amb un concurs de pintura indoor per adults i petits a través d'instagram amb quatre premis per les diferents categories. Tot seguit hi haurà un bingo solidari telemàtic, on els beneficis seran destinats íntegrament a l'entitat Joemcorono, que treballa per la investigació de fàrmacs per combatre la Covid-19. Al vespre s'ha convocat una bikinada popular a la fresca i per últim hi haurà una discoteca mòbil als balcons.

L'endemà, diumenge 10 de maig, a les 12.00h es farà una ballada confinada de sardanes i un vermut musical. Tancarà la festa confinada l'estrella del Roseret, els cargols. L'acte, nomenat «Cargolada a l'estil Juan Palomo», pretén que els veïns en preparin una bona olla i que cadascú la degusti al seu domicili. «La part principal de la festa del Roseret és la cassola amb 300 quilos de cargols i aquest any tothom la farà a casa, amb les seves tècniques i els seus secrets. El Roseret Confinat 2020 ens sembla una gran iniciativa i des de l'Ajuntament hi col·laborarem amb tot el que necessitin», acaba el batlle.

Les activitats i els horaris del Roseret Confinat 2020 es poden consultar a l'instagram @confederacio_vs_covid19.