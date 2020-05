«En un futur haurem de valorar la necessitat que l'hospital de Berga tingui una UCI o no»

Montse Venturós és l'alcaldessa de Berga i presidenta del patronat municipal de l'Hospital Sant Bernabé. La crisi de la Covid-19 ha obligat a augmentar els recursos per a teletreball del personal municipal d'un ajuntament que encara presideix el centre hospitalari, pendent que la Generalitat n'assumeixi la gestió.

S'esperava haver d'afrontar una crisi com la de la Covid-19?

Per descomptat que no, de cap manera. Ha estat una cosa totalment inesperada que ha generat molta incertesa, i no només a mi sinó també a la resta de companys i companyes que ens toca gestionar els diferents ajuntaments.

Com s'ha hagut de reorganitzar l'Ajuntament de Berga per afrontar-ho?

En quinze dies hem hagut de reorganitzar-nos i potenciar el teletreball. Teníem 30 operadors per fer teletreball. Els hem hagut d'ampliar al doble perquè les persones poguessin fer aquesta tasca des de casa. Han fet una feinada els serveis TIC de l'Ajuntament. Ens han facilitat les eines per tenir el control remot des de casa del programa de gestió d'expedients i poder fer les juntes de govern.

Avui dijous se celebrarà el primer ple ordinari 'on-line' de la història de Berga.

Sí. A la nostra sala de plens no podem garantir el manteniment de la distància de seguretat i per això el farem on-line a través de YouTube, i mantindrem obert l'espai de participació ciutadana.

Han pogut mantenir els serveis bàsics?

Sí. La Policia Local inicialment la vam organitzar dividint els escamots. Ara ja treballem amb la totalitat dels efectius. La brigada ha estat de guàrdia per atendre qualsevol qüestió que tingués a veure amb la pandèmia. S'havia previst que si hi havia un pic de la Covid-19 es pogués obrir el pavelló vell en 24 hores per acomodar-hi els afectats, i les brigades estaven en disposició de treballar per condicionar l'espai si hagués calgut. També havíem previst condicionar l'hotel Berga Park. Ara, les brigades ja estan fent tasques ordinàries amb totes les mesures de protecció.

I serveis socials?

Dues persones han fet atenció presencial i dues més han estat fent el seguiment diari de les persones que formen part de la xarxa de serveis socials de l'Ajuntament de Berga. Aquest mes hem atès 37 famílies més a causa de la Covid-19 que necessiten ajuda per alimentar-se i pagar serveis. I preveiem que la demanda d'ajuda social augmentarà.

Estan preparant la reobertura del consistori?

La setmana passada vam acabar de redactar el protocol de tornada a la feina. L'hem d'acabar de valorar aquesta setmana amb el comitè d'empresa i la junta de prevenció de riscos laborals.

Quin calendari preveuen per retornar a la situació anterior a l'estat d'alarma?

No, de moment això no ho preveiem. En tot cas, la setmana de l'11 de maig començarem fent els primer serveis a l'Ajuntament. Aquesta setmana és decisiva en l'àmbit hospitalari per veure si hi ha un repunt de casos després dels 15 dies de l'aixecament parcial de la veda econòmica.

Aquesta setmana han començat a pagar una part del deute a proveïdors de l'Ajuntament?

Entenem que és una responsabilitat de l'Ajuntament. En la crisi de la Covid-19 ens vam marcar com a prioritat número 1 l'hospital, atès que, a causa d'aquesta situació, l'Ajuntament encara ostenta la presidència de l'hospital perquè s'ha aturat la tramitació administrativa del traspàs de la gestió a la nova empresa pública creada per la Generalitat. Després, atendre entitats del segon i tercer sector, i abordar la part econòmica del deute a proveïdors.

Què han fet?

Hem elaborat un pla de tresoreria. Dimarts hem fet un primer pagament d'uns 300.000 euros. Aquí hi recollim proveïdors berguedans però, a la vegada, també aquells que fa més temps que se'ls deuen factures. Esperem poder fer un segon pagament d'uns 300.000 euros més d'aquí a 15 dies.

Quin deute té l'Ajuntament amb proveïdors?

Ha de sortir l'informe al ple, però, en principi, el deute total de l'Ajuntament amb proveïdors és d'un milió i mig d'euros, aproximadament. Des de l'última liquidació trimestral que es va fer el desembre del 2019, hi havia 1,3 milions d'euros pendents. Hem pogut anar fent pagaments en aquests mesos gràcies a la bestreta de caixa fixa de la Diputació de Barcelona dels impostos que ens recapta aquest ens.

Berga i el Berguedà són al capdavant de les estadístiques d'afectació per la Covid-19. Com s'explica?

Fer-ne una valoració en fred és complex perquè s'han de veure altres estadístiques, com per exemple el nombre de PCR que s'hagin fet a cada comarca. Això diu molt a l'hora de marcar estadístiques. És cert que s'han fet moltes proves PCR al Berguedà, s'han fet a la totalitat de les residències de la comarca i això ha fet aflorar molts positius. També cal tenir en compte que vivim en una comarca molt envellida. Al darrer patronat de l'hospital vam valorar que caldrà parlar-ne i veure per què s'ha produït aquesta situació d'acord amb les dades que es tinguin d'altres regions sanitàries.

Com s'ha gestionat la crisi des de l'hospital, que encara depèn de l'Ajuntament?

En col·laboració amb el CAT Salut per fer les compres i temes de personal, etcètera. Metges Sense Fronteres ens van ajudar a habilitar els espais de l'hospital i de les dues residències.

Com ha estat el dia a dia?

Cada dia ens hem vist en videoconferència amb l'equip de l'hospital per anar fent el seguiment de la crisi. Vam habilitar 19 llits a la planta de rehabilitació de l'hospital nou, que no s'ha hagut de fer servir. S'ha dividit l'hospital en diferents espais. Totes les persones que entren a urgències se'ls aplica el protocol de la Covid-19. A la primera planta hi ha les persones que el PCR els ha sortit negatiu, a la segona hi ha persones pendents de resultats, a la tercera i quarta plantes persones que tenen altres patologies i també Covid-19. Tots els serveis d'oncologia s'han portat a l'hospital nou. I s'han aturat la resta de serveis programats. La setmana entrant potser podem entrar en una fase de desescalada i rependre una mica d'activitat ordinària en funció de si aquesta va tot bé i d'acord amb els protocols del CAT Salut. I això suposarà reformular de nou circuits interns.

Quin grau d'afectació hi ha hagut entre els professionals de l'hospital?

Hem tingut un total de 60 persones afectades per la Covid-19. I hi ha 18 professionals a casa. Ha estat una afectació important. Són persones que estan al peu del canó, a primera línia de foc. Hem pogut recuperar força personal. Tot i que la recuperació és més lenta.

Hi ha hagut professionals suficients per cobrir les necessitats?

Bé, això tampoc no és així perquè s'ha hagut de fer dos torns diferenciats per tal que unes persones no estiguessin en contacte amb les altres, etc. Hem hagut d'ampliar l'horari de treball. El personal abans feia unes 7-8 hores i hi havia tres torns més les guàrdies. Ara, els professionals fa un mes i mig que fan torns de 12 hores, en situacions molt bèsties, amb pressió laboral i emocional. Evidentment, necessiten descansar. Hem treballat un pla per tornar als torns habituals la setmana vinent.

L'hospital de Berga no té unitat de cures intensives (UCI). N'hauria de tenir?

L'Hospital Sant Bernabé és de nivell 2 i presta un seguit de serveis determinats. A nosaltres no ens tocaria ni pel nombre de població, i el nostre centre de referència és Althaia. Hem habilitat un espai de crítics on podem fer una respiració assistida durant 4 hores fins que es deriven a un altre hospital. Tenir una unitat de cures intensives a Berga voldria dir ampliar, en nombres molts elevats, tots els altres serveis que ja es presten. En un futur haurem de valorar la necessitat que l'hospital de Berga tingui una UCI o no. Cal tenir en compte, però, que la d'ara ha estat una situació excepcional. Normalment, nosaltres d'UCI no en necessitem. Però bé, aquest és un debat que hem de tenir i que s'ha generat arran de la Covid-19. El paradigma sanitari a Catalunya canviarà després d'aquesta crisi.

Quantes persones s'han hagut de traslladar a UCI i d'on?

Hem traslladat un total de 26 pacients, no tots a Manresa, perquè tenia una pressió molt bèstia. Alguns han anat a Sant Cugat o a la Mútua de Terrassa.

El nombre de positius ha estat molt elevat a la residència de les Germanetes i no hi ha casos a la Sant Bernabé. Per què?

Aquest fet no ens fa pensar que hi hagi hagut una mala gestió. Les residències han estat un punt de contagi molt elevat. Sí que és cert que la residència de l'hospital fins ara no ha tingut cap cas de Covid-19. Crec que com a societat cal que fem un debat sobre el control i la fiscalització que es pot fer en un organisme públic d'un espai com una residència on hi ha la vida d'aquelles persones que formen part del nostre llegat com a poble, no haurien de quedar arraconats ni d'estar en l'oblit quan deixen de ser productius.