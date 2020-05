Berga aprova iniciar la redacció del pla estratègic i prioritzar la recuperació

El primer ple telemàtic de la història de l'Ajuntament de Berga, celebrat aquest dijous, va aprovar per unanimitat una moció del PSC sobre la situació d'excepcionalitat provocada per la Covid-19 que insta el govern municipal a iniciar la redacció del Pla Estratègic de ciutat aprovat al ple del mes de desembre. La moció pretén construir el Pla Estratègic des del compromís de destinar tots els recursos necessaris a mesures de protecció social, reactivació de l'economia i promoció de l'ocupació.

Abel Garcia, regidor socialista, va puntualitzar la necessitat de «treballar en aquests objectius del Pla Estratègic a curt termini i donada la situació no posposar-lo més en el temps». El text aprovat per tots els grups municipals, CUP, ERC, Junts per Berga i PSC, també reclama que es flexibilitzin les regles econòmiques i pressupostàries que limiten l'autonomia i l'acció dels ens locals. Així, la moció també vol que es garanteixin les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l'any 2020 i poder-les ampliar a les noves necessitats que generarà la crisi sanitària del coronavirus.

L'equip de govern de la CUP, en veu de la regidora Roser Rifà, va explicar que s'ha demanat suport a la Diputació, ja que «el nostre recurs com a ajuntament és conegut que és molt limitat» i va confirmar que «per les converses amb les diferents àrees de la Diputació, està tot molt encarat». Rifà va explicar que en la redacció del Pla Estratègic hi participarà el conjunt de càrrecs electes del municipi, les entitats i la ciutadania. «Estem parlant de Berga, del barri vell, hi ha molts temes d'àmbit cultural, social i econòmic a tocar i per tant creiem que ho tenim tot de cara per començar-ne a parlar molt aviat i dibuixar la Berga del futur amb accions petites del dia a dia que ens posin de cara a allò que volem per d'aquí a deu anys».

Jordi Sabata, del grup de Junts per Berga, va opinar que «ens sorprèn que hi hagi d'haver una moció així, no per la moció en si, ja que és una bona proposta, sinó perquè aquest ple ja ha manifestat diverses vegades la necessitat de planificar la ciutat a llarg termini. S'ha de planificar el futur i canalitzar la situació, ja que fa mesos que se'n parla però encara no hem començat a treballar».

En la mateixa línia, Ramon Camps, d'Esquerra Republicana, va manifestar que «sempre hem dit que els 17 regidors de l'Ajuntament hem de treballar conjuntament en projectes estratègics i hem doant suport que hi hagi un pla estratègic de ciutat. Hem de mirar en global. Al desembre ja la vam votar i ens agradaria no haver-ho de fer mai més».