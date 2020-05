Els comerciants de Berga, impacients per tornar a obrir amb total seguretat

El comerç berguedà viu amb impaciència la transició cap a la fase 1 de la desescalada. La notícia encara no confirmada que la comarca seguiria en la fase 0 i que, per tant, petits comerços, bars, hotels o allotjaments rurals encara no podrien obrir les portes al públic aquest dilluns 11 de maig ha generat certa inquietud entre els propietaris. Ermínia Altarriba, vicepresidenta de BergaComercial, ha explicat a Regió7 que «sabem que tothom està molt impacient per obrir, però ho hem de fer amb totes garanties. La nostra posició davant la nova situació és de calma, de preparar-nos bé. Quan arribi el moment, estarem a punt per obrir».

Tot i que l'obertura i el canvi de fase s'hauria d'endarrerir, els plans de l'Ajuntament de Berga i de BergaComercial per reduir al màxim el risc de contagi en el moment de la reobertura han seguit el camí previst i aquest dijous es va iniciar el repartiment de material de protecció als comerços. Des de l'associació comercial de Berga seguir en la fase 0 no serà una sorpresa. «Tot i la decisió de seguir a la fase 0 no s'ha endarrerit res del que teníem previst, el repartiment segueix igual. Ja ens pensàvem que no podríem obrir aquest dilluns, ja que tant si anàvem organitzats per províncies o per regió sanitària, era complicat que el Berguedà entrés a la fase 1», apunta la vicepresidenta. La mostra que els comerciants de la comarca estan ansiosos per obrir portes és que es van generar cues en el primer dia de repartiment de material organitzat per l'Ajuntament i BergaComercial. «Hi havia molta gent i el procediment és una mica lent. Tant l'Ajuntament com nosaltres hem aprofitat per tenir dades de qui ho va a recollir i els comerciants han d'omplir un formulari. Per això l'entrega i és lenta i s'ha acumulat la gent», explica Al-tarriba.

L'Ajuntament de Berga facilita als comerços un cartell informatiu amb pautes de seguretat, un altre amb el nou aforament permès, un litre de gel hidroalcohòlic i un protocol de normativa específica de cada sector. Des de BergaComercial també s'ha aportat als socis que ho han demanat més EPI, material de senyalització i línies de retolació per posar a terra. El lliurament del material continuarà avui al Telecentre d'11-00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h.