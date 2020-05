? La sessió ordinària de l'Ajuntament de Berga també va aprovar per unanimitat una moció de Junts per Berga relativa a les mesures per fer front a la crisi de la Covid-19. En la moció aprovada el grup liderat per Jordi Sabata insta l'equip de govern de la CUP a implementar totes les mesures possibles per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, i fa especial èmfasi en les conseqüències socials i econòmiques que deixarà la pandèmia. Sabata va afirmar que «tenint en compte que és el primer ple després de coronavirus, no hi ha cap punt de l'equip de govern per explicar les mesures adoptades. Entenem que s'ha actuat bé en la fase de xoc, és d'agrair la tasca de l'Ajuntament en aquest sentit». La moció de Junts se centra en la «fase postemergència» i pretén que el consistori enfoqui el que vindrà. «Som en una tempesta i necessitem fars per saber on anem. Des del nostre grup tenim la sensació que s'ha actuat de manera completament reactiva en la segona fase, en la d'emergència s'ha actuat cor-rectament, en la propositiva no».