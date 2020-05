Un total de 100 persones han mort per coronavirus al Berguedà

Les defuncions de les darreres hores han elevat fins al centenar la xifra de persones que han mort al Berguedà per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Segons el mapa de Salut de mortalitat pel virus a Catalunya, la taxa de defuncions per habitant a la comarca segueix sent de les més altes de Catalunya, només superada per l'Anoia. Pel que fa a la resta de la Catalunya Central, el total de decessos contagiats pel virus supera els 1.300. Paral·lelament, la xifra d'ingressats segueix a la baixa. Segons les darreres dades, entre els hospitals d'Igualada, Manresa, Berga i Vic, a hores d'ara hi ha 280 pacients ingressats amb la covid-19.

L'Anoia es manté, aquest divendres a la tarda, com la comarca de la Catalunya Central amb més defuncions i la del país amb una taxa de mortalitat més elevada. No obstant això, des de dilluns s'han confirmat només dues defuncions, fet que eleva a 454 les víctimes mortals. Per contra, els ingressos es mantenen a la baixa amb 27 pacients.

Al Berguedà ja han mort 100 persones, cinc des de dilluns. La xifra de pacients ingressats a l'hospital de referència, el Sant Bernabé de Berga, segueix reduint-se i ara hi ha 29 pacients ingressats, un 35% menys que a l'inici de la setmana.

El Moianès també ha hagut de lamentar noves defuncions en els darrers dies. En una setmana han mort sis persones, i ja són 23 el total de decessos comptabilitzats.

El Solsonès, en canvi, es manté en la mateixa línia i no s'han comptabilitzat més morts. Des de l'inici de la pandèmia han mort dues persones, fet que provoca que, a diferència de la resta de comarques de la Catalunya Central, té una de les taxes de mortalitat més baixes de Catalunya.