Berga celebrarà virtualment el Ple de l'Ascensió per votar que 'no' hi haurà Patum al juny

L'Ajuntament de Berga celebrarà el Ple de l'Ascensió de forma virtual el 24 de maig per acreditar històricament la suspensió de La Patum que s'havia de fer del 10 al 14 de juny de 2020. La proposta formulada pel consistori berguedà ha estat consensuada pels membres del Patronat Municipal de La Patum reunits virtualment aquest divendres, 8 de maig, en sessió extraordinària de l'organisme de participació sectorial. La crisi sanitària provocada pel coronavirus va motivar la cancel·lació de la festa en les dates habituals de la setmana de Corpus per la impossibilitat de garantir el desenvolupament dels actes amb totes les garanties sanitàries i de seguretat per a les persones que hi participen, tal com es va anunciar públicament el passat 26 de març.

El Ple de l'Ascensió es realitzarà de forma telemàtica a causa de la vigència de l'estat d'alarma i les restriccions de mobilitat i activitats que impedeixen la celebració d'actes multitudinaris. Els membres de la corporació deliberaran sobre la necessitat o no de fer Patum al juny per vetllar pel caràcter decisori i tradicional del plenari en relació amb la festa berguedana, així com per deixar constància d'una suspensió que no és inèdita, ja que s'ha donat en altres ocasions al llarg de la història per diversos episodis bèl·lics. Enguany, però, la proposta de celebrar La Patum del 10 al 14 de juny serà rebutjada pels regidors i regidores de l'Ajuntament de Berga, a causa de la pandèmia de la Covid-19. En la sessió extraordinària del Patronat Municipal de La Patum també s'ha valorat la possibilitat d'elaborar una programació d'actes simbòlics durant la setmana de Corpus, és a dir, del 10 al 14 de juny. Es tractaria d'esdeveniments culturals i festius, encara per concretar, que no comportin la participació presencial de les persones per evitar riscos innecessaris que puguin contribuir a l'expansió de la pandèmia del coronavirus.

Una sessió tradicional i protocol·lària

La sessió extraordinària del diumenge de l'Ascensió és un esdeveniment que concentra habitualment moltes persones a la sala de Plens del consistori. En aquesta sessió també es nomena normalment les parelles d'administradors i administradores, s'aprova la proposta de reconeixement de les persones que rebran el títol de Patumaire i Patumaire d'Honor i es dona a conèixer el resultat de la votació popular dels cartells anunciadors de La Patum i La Patum Infantil. Posteriorment, les parelles d'administradors i les persones representants de les comparses patumaires signen el Llibre de Registres dels Administradors i caps de colla de La Patum. Un cop finalitzat el Ple de l'Ascensió, es realitza la penjada dels cartells anunciadors a les cartelleres municipals de l'edifici consistorial i tot seguit, un grup de músics vinculats a la festa interpreten el Ball de l'Àliga de La Patum al centre de la Plaça de Sant Pere. Al punt de les 12 del migdia, s'escolten els primers repics del Tabal que s'encarrega de recórrer els principals carrers i places de la ciutat per anunciar la celebració de La Patum.