«Hem de ser molt cauts i no abaixar la guàrdia perquè el virus encara el tenim a casa nostra»

Ella i els seus equips s'han hagut d'adaptar a treballar enmig de la pandèmia i han prioritzat «donar la millor assistència possible amb els recursos que tenim», potenciar l'atenció telefònica, a domicili i a les residències

Conxita Medina Molina (Sabadell, 1965) es va establir a Berga el 1997. Dirigeix l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Berguedà Centre des del 2000 i el de l'Alt Berguedà des del 2014. Lidera un grup de 90 professionals que atenen una població d'unes 23.000 persones. No té prou paraules d'agraïment per la comprensió de la ciutadania, per com s'ha adaptat als canvis d'organització dels CAP i els dispensaris, «perquè en alguns moments els han pogut causar molèsties», per als companys i col·legues, «per la seva capacitat d'adaptació, pel coratge amb el qual treballen». I també mostra gratitud pels reconeixements de la societat, que els han fet emocionar, com aquell dinar i sopar que van rebre els professionals de l'ambulatori de Berga per Setmana Santa de la colla dels plens i maces de la Patum, o bé les flors de les associacions de veïns i Creu Roja per Sant Jordi.

Com viuen aquesta situació?



Ja són dos mesos de molta feina i amb situacions d'estrès, però la veritat és que ho estem portant bé, amb entusiasme i amb ganes.



Malgrat tot.



Sí. En aquests dos mesos hi ha hagut molts canvis organitzatius, de la manera de treballar, ens hem enfrontat a una pandèmia i no estàvem acostumats a una situació sanitària de crisi. És admirable com els companys s'han anat adaptant, amb quin coratge i quines ganes, quina disponibilitat està tenint tothom.



Hi ha hagut canvis?



Hi ha hagut canvis d'horaris , de llocs de treball i tothom ho ha acceptat molt bé. I no només els professionals d'atenció directa al ciutadà, sinó els de suport, els de manteniment, el personal de neteja. Sempre els dic que ens estan cuidant a nosaltres. S'han hagut d'adaptar a una altra manera de netejar, estar més alerta amb la higiene i també han d'anar amb equips de protecció. Tot això ho hem hagut de fer en temps rècord. Tothom s'ha adaptat molt bé.



Quina afectació de la Covid-19 han patit els professionals?



Són dades confidencials. Puc dir que a l'atenció primària del Berguedà hem tingut molt poca afectació.



Si hi ha hagut poca incidència, vol dir que no els ha afectat en la disponibiltat de personal?



Sí que en alguns moments ens ha afectat. Una cosa és la incidència com a malaltia o la sospita o haver tingut companys en confinament per haver estat en contacte amb persones amb la malaltia i han hagut de fer la quarantena.



Han tingut material suficient?



Sí. Hem tingut material suficient i adequat per atendre en funció del nivell assistencial que hem hagut de fer. Els companys van equipats diferent en funció de si els toca fer atenció telefònica o bé han d'anar a domicilis amb persones amb possibles casos o a urgències o una atenció a una residència. El material no ens ha faltat. També hem d'agrair molt les donacions de persones anònimes i d'entitats. Fins i tot en hem pogut permetre subministrar material a residències de la comarca.



Com va ser la reacció inicial per afrontar la crisi?



Vam seguir les directrius del departament de Salut. La premissa bàsica va ser evitar els desplaçaments de ciutadans. Hem reforçat molt l'atenció telefònica, hem començat a treballar amb videoconsultes i hem reforçat molt l'atenció domiciliària. Per a les residències tenim un metge i una infermera de dilluns a diumenge les 24 hores, s'hi desplacen per donar atenció directa als residents. Salut Pública i Metges Sense Fronteres ens han ajudat molt a delimitar-hi espais i establir circuits. Hem centralitzat l'activitat presencial al CAP de Berga excepte els serveis de pediatria, d'atenció a la dona i odontologia que es presten al CAP de Puig-reig. Els caps de setmana i festius hem reforçat amb personal d'atenció a la ciutadania per descarregar les trucades que entraven al 061.



Com ha estat el dia a dia dels equips de professionals de l'atenció primària?



A l'inici de la pandèmia es notava que hi havia més neguit i estrès. És normal perquè ens enfrontàvem a una situació desconeguda i nova. Ens hem hagut d'adaptar ràpid als canvis organitzatius o com posar-nos un equip de protecció individual. A mesura que han anat passant les setmanes, hem après a diagnosticar la malaltia, fer el seguiment dels pacients i hem agafat seguretat sobre com protegir-nos. Dins de la situació d'incertesa, ara tothom està molt més tranquil tot i que els companys comencen a manifestar que hi ha cansament. Ara, també tenim satisfacció .



Sí?



L'atenció primària estem rebent molt reconeixements a molts nivells. Nosaltres som la porta d'entrada al sistema sanitari, som els que coneixem millor els pacients perquè hi tenim el contacte més directe. En aquests moments aquest coneixement ens està ajudant molt.



Els dos únics CAP oberts a la comarca són els de Berga i Puig-reig. Els de Gironella i Guardiola de Berguedà estan tancats.



Sí, però això no vol dir que els professionals no hi treballin a dins. Des d'allà surten les dotacions per fer l'atenció domiciliarà. També es fan tasques d'atenció telefònica que ara per ara han agafat molt pes, estem fent seguiment de patologies cròniques de pacients diagnosticats o amb sospites de tenir la Covid-19. També fem suport emocional a persones grans, vulnerables que visquin soles. Les treballadores socials dels centres d'atenció primària hi estan jugant un paper molt important, en aquesta feina.



Quan reobriran els centres tancats del Berguedà?



No l'hi sé dir. Ens haurem d'anar adaptant a l'evolució de la pandèmia i a les directrius que marqui el departament de Salut.



On s'han centrat els esforços?



Els tres puntals són donar la millor assistència possible amb els recursos que tenim, potenciar l'atenció telefònica, la domiciliària i a les residències.



S'ha col·lapsat el sistema sanitari Berguedà?



Jo penso que no. A veure: hem tingut dies de més volum de feina i que hem anat apretadets però arribar al col·lapse, no.



Els treballadors de l'equip d'atenció primària del Berguedà van proposar al departament de Salut prestar el servei de forma centralitzada al CAP Berguedà de Berga les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana per evitar el col·lapse sanitari. I s'ha fet. Va bé?



Sí. Penso que els companys estan contents tenint en compte que sempre hi ha coses per millorar. Cada dia sorgeixen imprevistos i necessitats noves que ens obliguen a fer adaptacions constants. Crec que estem donant molt bon servei.



El Berguedà és la cinquena comarca catalana en nombre de morts de Covid-19 per habitant. Per què passa això?



No ho sabem. Aquests virus no afecta tothom igual. Hi ha persones que per les seves patologies prèvies són més vulnerables. Estem veient que ni a tothom li provoca la mateixa simptomatologia ni tampoc l'afecta de la mateixa manera.



Que el Berguedà tingui una població envellida pot tenir-hi a veure?



Hi podria influir. Les persones més grans són més vulnerables no només per l'edat sinó perquè tenen més patologies cròniques.



Què s'ha d'aprendre d'aquesta crisi sanitària?



He après que som més vulnerables del que ens pensem, que s'ha de fomentar el treball en equip com hem fet nosaltres anant a l'una els tres equips de primària de la comarca. La col·laboració amb altres institucions és bàsica, per exemple: ens truquen els alcaldes per oferir-nos ajuda, sentim que se'n dona suport. I hem après a valorar totes les tasques i a tenir més capacitat d'adaptar-nos a una situació nova i, per descomptat, a ser agraïts i solidaris.



Què opina del fet que no es puguin fer proves PCR a persones que ho necessitarien i, en canvi, se'n facin a futbolistes professionals?



Ens hem de refiar dels que més en sabem, de les persones expertes en epidemiologia i que sempre que es pren una decisió hi ha una base científica al darrere.



Què l'ha impressionat més?



La incertesa que genera viure una pandèmia mundial que abans veiem per la tele i allunyades de casa nostra. I la solidaritat i l'agraïment de la gent.



Estem fent bé la desescalada?



Realment m'amoïna veure grups de 4 o 5 persones juntes pel carrer o sense la protecció adequada. Penso que no s'estan seguint les mesures de protecció com caldria i això fa respecte. Si us plau: hem de ser molt cauts i no abaixar la guàrdia perquè el virus el tenim a casa nostra. Encara que estiguem en una fase en què està estable, hem d'anar súper alerta.



Com a professional sanitària, creu que l'hospital de Berga hauria de tenir una Unitat de Cures Intensives (UCI)?



Tots els recursos i tot el que sigui per millorar, benvingut sigui sempre.