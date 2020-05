La farmàcia Cosp ha fet un donatiu de 2.000 euros a l'hospital de Berga

La farmàcia Cosp de Berga ha lliurat aquest dilluns al matí un taló per valor de 2.000 euros a l'hospital Sant Bernabé de Berga.

Fonts de la farmàcia berguedana han explicat a Regió7 que durant els mesos de març i abril, «hem venut al preu de la voluntat articles vinculats ala prevenció de la COVID-19 i mascaretes fetes per dones berguedanes de forma totalment altruïsta». D'aquesta manera s'han recollit els 2.000 euros que s'han donat al Sant Bernabé « amb l'objectiu d'ajudar a la compra de material i a les necessitats del centre sanitari de la comarca».

Fonts de la farmàcia Cosp han agraït «a tots els clients que han participat en aquesta iniciativa de forma molt generosa així com a les persones que desinteressadament han cedit material, han cosit, tallat i treballat per tal que en moments de gran incertesa a Berga hi haguessin mascaretes». Així mateix han fet agraïments especials per la seva contribució voluntària a Rosa Llorenç, Ester Cardona, Fina Fígols, Maria Mercè Toneu,

Pilar Artigas, Dolors Garnica, Maria Boixader, Maria Huch, Montse Cosp i

Montse Serra